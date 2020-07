Gp Andalusia qualifiche Moto2: prima pole per Bezzecchi (Di sabato 25 luglio 2020) Il circuito di Jerez continua a portare fortuna allo Sky Racing Team. Marco Bezzecchi è il più veloce nelle qualifiche del Gp d’Andalusia, classe Moto2. il pilota romagnolo precede un ottimo Sam Lowes e Enea Bastianini, passato addirittura per la Q1. Quinto tempo per Luca Marini, vincitore della scorsa settimana e che punta al bis. Solo 15esimo Testuta Nagashima, caduto durante le FP3 e fisicamente non al 100%. GP Andalusia, la cronaca delle qualifiche Moto2 Enea Bastianini emerge come il più veloce nella Q1, e passa al turno successivo. Il pilota Italtrans precede Xavi Vierge, Marcel Schrotter e Simone Corsi. Il romano dimostra anche oggi la progressione della MV Agusta, al suo secondo anno in Moto2. Nella Q2, ... Leggi su sport.periodicodaily

