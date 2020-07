Dialogo tra Montalbano e Catarella sul Tik e Tok (Di sabato 25 luglio 2020) “Dutturi, dutturi: ancora viva è?”. Muntilbano: “Catarè, si stavia a rispunderi mi paria che ancura viva sugno”. Catarelli: “No, pirchia io havia litta ‘Riccardina’ e mi sugno prioccupata”. M: “Ti ringratia ma sugno billo frisca”. C: “Ma allura chella che faci l’Auctora e Muntilbano della carte non vini a tuccarle?”. M: “Nonsi, Catarè, a mia nun mi tucca nisciuna”. C: “Sugno cuntenta che nisciuna ci facia ticchi tocche”. M: “Che fusse chesta Ticchi tocche?”. C: “Non lo sapie, dutturi: è un sociali”. M: “Ma macari tia havia da sapiri che io puca sociali sugno”. C: “Non è vira alli vota è sociali alle vota nonsi”. M: “Dippina da chista Paisi: si vuta na vota sissi e n’ate vota ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Dialogo tra Aerei, passo avanti nel dialogo tra Gran Bretagna, Italia e Svezia per il caccia Tempest Il Sole 24 ORE Silvestri risponde a Sgarbi: "Meschino? Libero di scegliere gli interlocutori"

Lunedì 27 luglio in Senato è previsto un convegno a tema coronavirus per dibattere sulla situazione attuale, passata e futura legata all'epidemia. "Covid-19 in Italia. Tra informazione, scienza e diri ...

Giorgio Pagano a Monterosso racconta il ruolo delle Cinque Terre nel '68

La Spezia - Successo anche a Monterosso per il primo Volume del libro di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello “Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia ed in provin ...

