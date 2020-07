Di Battista cita Almirante (a vanvera) per dare addosso a Salvini sul caso Lombardia (Di sabato 25 luglio 2020) Pare sia una moda estiva citare i politici della prima Repubblica per darsi lustro. Lo ha fatto Matteo Salvini citando Enrico Berlinguer, e suscitando fibrillazioni a sinistra. E lo ha fatto oggi Alessandro Di Battista, citando Giorgio Almirante. Difficile trovare un filo logico: cosa c’entra Almirante con il grillino descamisado Di Battista? Nulla, tranne forse una qualche vaga eredità trasmessa dal padre al figlio devoto dei Cinquestelle. E a sua volta Almirante nulla c’entra neanche con Matteo Salvini, anche se il leader leghista lo ha elogiato in tv: “Mi piaceva Almirante aveva una coerenza e una dignità eccezionali”. L’inchiesta sui ... Leggi su secoloditalia

