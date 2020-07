Coronavirus, da ieri leggero aumento dei positivi (275), stabile il numero dei decessi: 5, un record (Di sabato 25 luglio 2020) Il dato positivo oggi, tra quelli comunicati dalla Protezione civile, è che nelle ultime 24 ore (secondo giorno consecutivo), in Lombardia non sono stati registrati decessi. Tuttavia da ieri nel Paese sono 275 i casi censiti di questi ’solo’ 79 in Lombardia. Sempre sul fronte dei nuovi contagi, nelle ultime 24 ore, le sole regioni dove non sono stati registrati nuovi contagi sono Umbria e Valle d’Aosta. Anche oggi, come ieri, i decessi sono stati 5, cifra che conserva i record registrato a febbraio. Ad complessivamente, morti per Coronavirus sono 35.102. Fortunatamente continuano a crescere i guariti: 128 unità da ieri, per un numero complessivo di 198.320. Ricordiamo che, dall’inizio dell’epidemia, ben ... Leggi su italiasera

