Contagi in crescita in tutta l’Ue. Dai macello tedesco alla Catalogna, ecco i focolai d’Europa (Di sabato 25 luglio 2020) L’allentamento delle misure di sicurezza e la riapertura ai viaggi anche al di fuori dell’area Schengen hanno causato una ripresa dell’offensiva del virus. In Belgio muore una bimba di tre anni Leggi su ilsole24ore

fisco24_info : Contagi in crescita in tutta l’Ue. Dai macello tedesco alla Catalogna, ecco i focolai d’Europa: L’allentamento dell… - MondoMercati : Contagi in crescita in tutta l’Ue. Dai macello tedesco alla Catalogna, ecco i focolai d’Europa… - PerfigliMatteo : RT @O_Strunz: Covid-19, focolai in crescita. Speranza: ora sono cazzi vostri, tanto io sono l’ultimo. (@PerfigliMatteo) #25luglio #COVID1… - O_Strunz : Covid-19, focolai in crescita. Speranza: ora sono cazzi vostri, tanto io sono l’ultimo. (@PerfigliMatteo)… - eeveninglow : what if alla luce di nuovi contagi in crescita vi mettete la mascherina invece di arrivare con il vostro classico '… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi crescita Contagi in crescita in tutta l’Ue. Dai macello tedesco alla Catalogna, ecco i focolai d’Europa Il Sole 24 ORE Contagi in crescita in tutta l’Ue. Dai macello tedesco alla Catalogna, ecco i focolai d’Europa

Secondo quanto riferito dal Robert Koch Institut venerdì 24 luglio il numero dei nuovi contagi da coronavirus in 24 ore è salito a 815, mentre il giorno precedente i casi accertati erano stati 569. Il ...

Coronavirus, dopo due giorni di crescita, scendono di nuovo i contagi, 5 le vittime

Torna a calare la curva epidemica in Italia: dopo due giorni di crescita, con i nuovi casi schizzati dai 129 del 21 luglio ai 306 di ieri, oggi si registrano 252 nuovi positivi. In calo la Lombardia ( ...

Secondo quanto riferito dal Robert Koch Institut venerdì 24 luglio il numero dei nuovi contagi da coronavirus in 24 ore è salito a 815, mentre il giorno precedente i casi accertati erano stati 569. Il ...Torna a calare la curva epidemica in Italia: dopo due giorni di crescita, con i nuovi casi schizzati dai 129 del 21 luglio ai 306 di ieri, oggi si registrano 252 nuovi positivi. In calo la Lombardia ( ...