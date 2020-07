Civitavecchia - Sentenza crematorio, l'assessore Magliani: 'Difeso l'interesse dei cittadini' (Di sabato 25 luglio 2020) 'Infine, debbo rilevare che, nelle fantasiose ricostruzioni che circolano, leggo ancora di 'grottesca storia della talpa'. Rispondo con le stesse parole della Sentenza, che gli zelanti commentatori ... Leggi su etrurianews

PaoloPiggi : CIVITAVECCHIA -Con sentenza della Seconda Sezione Bis, il Tribunale amministrativo del Lazio ha dichiarato in parte… - arcocielo : RT @ilfattoblog: ORTE-CIVITAVECCHIA 'Se l’opera continuasse lungo il tracciato illegittimo sarebbe davvero una beffa' @fabiobalocco https… - LuigiCelli1988 : RT @ilfattoblog: ORTE-CIVITAVECCHIA 'Se l’opera continuasse lungo il tracciato illegittimo sarebbe davvero una beffa' @fabiobalocco https… - Italia_Notizie : Orte-Civitavecchia, la Corte Ue dà la sua sentenza. Ma c’è di mezzo il decreto Semplificazioni - ribelle51 : Orte-Civitavecchia, la Corte Ue dà la sua sentenza. Ma c'è di mezzo il decreto Semplificazioni - Il Fatto Quotidiano -

Ultime Notizie dalla rete : Civitavecchia Sentenza

Paolo Gianlorenzo

Con sentenza della Seconda Sezione Bis, il Tribunale amministrativo del Lazio ha dichiarato in parte irricevibile e rigettato per la restante parte il ricorso presentato dalla società Altair in merito ...CIVITAVECCHIA – Con sentenza della Seconda Sezione Bis, il Tribunale amministrativo del Lazio ha dichiarato in parte irricevibile e rigettato per la restante parte il ricorso presentato dalla società ...