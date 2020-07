Biennale a Taranto: patto Comune-Mibact (Di sabato 25 luglio 2020) Taranto - Una 'porta culturale' sul Mediterraneo per promuovere l'arte e la sua diffusione. Taranto si candida a giocare un ruolo da protagonista tra le diverse culture dei paesi che si affacciano sul ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

TARANTO - Una «porta culturale» sul Mediterraneo per promuovere l’arte e la sua diffusione. Taranto si candida a giocare un ruolo da protagonista tra le diverse culture dei paesi che si affacciano sul ...Giornata di incontri per la delegazione del Comune di Taranto che ha incontrato a Roma il Sottosegretario di Stato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Anna Laura Orrico.