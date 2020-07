Alex Zanardi, prima notte tranquilla al San Raffaele: il trasferimento dopo la febbre. I medici: non è intubato (Di sabato 25 luglio 2020) La prima notte di Alex Zanardi al San Raffaele di Milano è trascorsa tranquilla. L’ex pilota è ricoverato da ieri nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell’ospedale milanese, dopo un peggioramento delle sue condizioni diventate «instabili» mentre era da pochi giorni nella clinica Beretta di Lecco per la riabilitazione. Il trasferimento è stato legato anche al manifestarsi di un po’ di febbre tra giovedì e ieri, 24 luglio. Per il momento non sarebbe stato necessario intubarlo. I medici del San Raffaele da 24 ore stanno svolgendo gli accertamenti diagnostici, per comprende a pieno le condizioni cliniche del campione paralimpico. ... Leggi su open.online

HuffPostItalia : Alex Zanardi in terapia intensiva al San Raffaele: 'Condizioni instabili' - LiaCapizzi : Alex Zanardi trasferito da Villa Beretta al San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva. Condizioni in… - marcodimaio : Alex Zanardi sta continuando a lottare, come ha sempre fatto. È il momento di fare sentire a lui e a i medici del S… - pannabella56 : RT @SkyTG24: #Milano, Alex Zanardi: notte tranquilla, proseguono gli accertamenti - peterkama : Il medico che salvò Zanardi: «Questa fase di instabilità potrebbe durare un anno» #corsera Robusto Biagioni: «Alex… -