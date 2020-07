Wta Palermo, direttore scrive al Ministro Speranza: “Concedete deroga per Halep” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Abbiamo scritto una lettera urgente al Ministro della Salute, Roberto Speranza, chiedendo una deroga all’ultimo provvedimento per le tenniste che parteciperanno ai 31^ Palermo Ladies Open“. Queste sono le parole d’esordio di Oliviero Palma, direttore del Palermo Ladies Open 2020, in merito all’impossibilità di alcune designate partecipanti al torneo siciliano di arrivare in loco, esternate attraverso una lettera. Palma ha poi menzionato esplicitamente la nuova ordinanza adottata dal Ministro Speranza, a causa della quale sarebbe impossibile la partecipazione di giocatrici bulgare e romene: “Il provvedimento penalizzerebbe una giocatrice come Simona Halep, numero 2 al mondo e campionessa in carica di ... Leggi su sportface

sportface2016 : #WTAPalermo 2020: le parole del direttore #Palma, indirizzate al Ministro #Speranza - livetennisit : Ordinanza del Ministero: WTA di Palermo – abbiamo chiesto deroga per Simona Halep - oktennis : Quarantena per gli arrivi da Romania e Bulgaria: Halep rischia di saltare il WTA di Palermo - sportface2016 : #WtaPalermo 2020: in dubbio la presenza di Simona #Halep? - OA_Sport : Le 'sorprese' potrebbero non essere finite. #WTA #Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Palermo WTA Palermo: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni LiveTennis.it Quarantena per chi arriva dalla Romania, il torneo di tennis di Palermo rischia di perdere la Halep

"Abbiamo scritto una lettera urgente al ministro della Salute, Roberto Speranza, chiedendo una deroga all’ultimo provvedimento per le tenniste che parteciperanno ai 31^ Palermo Ladies Open". E’ quanto ...

Wta Palermo 2020: in dubbio la presenza di Simona Halep?

Brutte notizie per la tennista rumena Simona Halep e per i tanti fan che non vedevano l’ora di vederla in azione in Sicilia, ai nastri di partenza del Wta di Palermo 2020. A partire da oggi venerdì 24 ...

"Abbiamo scritto una lettera urgente al ministro della Salute, Roberto Speranza, chiedendo una deroga all’ultimo provvedimento per le tenniste che parteciperanno ai 31^ Palermo Ladies Open". E’ quanto ...Brutte notizie per la tennista rumena Simona Halep e per i tanti fan che non vedevano l’ora di vederla in azione in Sicilia, ai nastri di partenza del Wta di Palermo 2020. A partire da oggi venerdì 24 ...