Topi, coronavirus e controlli assenti: l’abisso dei mattatoi tedeschi (Di venerdì 24 luglio 2020) Era entrata nell’occhio del ciclone a causa della presenza di un pericolosissimo focolaio di coronavirus all’interno di un mattatoio, adesso la società tedesca Tonnies è nuovamente sotto inchiesta a causa delle condizioni igieniche scadenti dei suoi stabilimenti. A renderlo noto è il quotidiano tedesco DerSpiegel, il quale ha messo in luce come dai controlli effettuati in … Topi, coronavirus e controlli assenti: l’abisso dei mattatoi tedeschi InsideOver. Leggi su it.insideover

