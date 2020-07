Tina Cipollari è una furia: “Vergognatevi per queste fake news che destabilizzano i miei figli, buffoni e pagliacci” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tina Cipollari rompe il silenzio e sbotta sui social. L’opinionista di Uomini e Donne smentisce il ritorno di fiamma con l’ex marito Kikò Nalli (che aveva già demolito il gossip proprio commentando il nostro blog, cliccare per credere) e si sfoga tramite Instagram. Tina Cipollari furiosa: “queste fake news destabilizzano i miei figli, buffoni e... L'articolo Tina Cipollari è una furia: “Vergognatevi per queste fake news che destabilizzano i miei figli, buffoni e pagliacci” proviene da ... Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Tina Cipollari è una furia: “Vergognatevi per queste fake news che destabilizzano i miei figli...' ??? ????? Il suo… - blogtivvu : Tina Cipollari è una furia: “Vergognatevi per queste fake news che destabilizzano i miei figli, buffoni e pagliacci” - generacomplotti : RT @gossipblogit: Tina Cipollari contro le fake news: 'Destabilizzano i miei ragazzi. Vergognatevi' - gossipblogit : Tina Cipollari contro le fake news: 'Destabilizzano i miei ragazzi. Vergognatevi' - ElisaDiGiacomo : Tina Cipollari interviene sul presunto ritorno di fiamma con Kikò: 'Vergognatevi' -