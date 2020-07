Temptation Island, Karina Cascella contro Anna Boschetti: "Lei è aberrante, Andrea scappa!" (Di venerdì 24 luglio 2020) L'opinionista commenta la quarta puntata di Temptation Island e lancia una frecciata ad Anna e Andrea. Leggi su comingsoon

fanpage : 'Una bruttissima pagina di una realtà discriminatoria ancora molto attuale' Di Eleonora D'Amore - infoitcultura : Alessandro Basciano, nuova vita grazie ad Uomini e Donne, come sta dopo Temptation Island 7 - infoitcultura : Temptation Island, Giulio Raselli e Giulia nel cast a settembre? Parla lui - infoitcultura : ‘Temptation Island 7’, Alessandro Basciano rilascia la sua prima intervista dopo il reality e parla di Valeria Libe… - VanityFairIt : Ex calciatore, militante nel Bari, nella Fiorentina e nei Rangers scozzesi, lo sportivo non si è mai voluto impegna… -