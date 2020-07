Tannenberg disponibile oggi su PlayStation 4 e Xbox ONE (Di venerdì 24 luglio 2020) Tannenberg, il videogioco sparatutto a squadre, è disponibile su Xbox One e PlayStation 4, con qualcosa in più! Tannenberg riporta fedelmente i combattimenti al fronte orientale della prima guerra mondiale su Xbox One (X) e PlayStation 4 (Pro). Armi, uniformi ed effetti sonori sono accuratamente riprodotti e insieme alle mappe ispirate ai veri campi di battaglia offrono ai giocatori intensi combattimenti al confine con l’Impero Russo. Se Verdun si è concentrato sulla guerra di trincea al fronte occidentale, Tannenberg vuole offrire ai giocatori una maggiore libertà di movimento per riprodurre fedelmente la guerra di manovra vista al fronte orientale. Come bonus, una mappa del tutto nuova ... Leggi su gamerbrain

Tannenberg – Provata la versione PlayStation 4

In questi giorni abbiamo potuto provare in anteprima la nuova espansione stand alone di Verdun, il titolo FPS di M2H e BlackMill Games che, nonostante non abbia riscosso molto successo, è riuscito a c ...

