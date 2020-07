Spariscono altri migranti: tra di loro pure un positivo al Covid (Di venerdì 24 luglio 2020) Emanuela Carucci Sono tutti di origine tunisina e sono sbarcati a Lampedusa pochi giorni fa. Dalla Sicilia erano stati trasferiti in Puglia ed uno di loro era risultato positivo al Covid Sono riusciti a fuggire di notte, al buio, attenti a non farsi vedere dagli agenti di polizia e dall'esercito che sorvegliano ventiquattr'ore su ventiquattro la zona. Si tratta di diciannove immigrati, tutti di origine tunisina, che sono scappati dal Cara di Brindisi-Restinco. Si tratta del centro di accoglienza per i richiedenti asilo. Ora le forze dell'ordine sono alla ricerca dei fuggitivi, ma di loro per il momento non vi è traccia. Erano stati trasferiti in Puglia solo pochi giorni fa dalla Sicilia e dalla Calabria dopo gli ultimi sbarchi. La cosa che preoccupa di più è che i ... Leggi su ilgiornale

walter63631215 : RT @il_cupo: Luciana Lamorgese promette rigore a Lampedusa, 8 migranti sbarcano e spariscono durante la visita del ministro. Poi ne arrivan… - coldetm : perché mi fanno del male sempre gli altri??? ho finito di dimostrare e dire quanto tengo ad una determinata person… - cecchettoluigi : RT @il_cupo: Luciana Lamorgese promette rigore a Lampedusa, 8 migranti sbarcano e spariscono durante la visita del ministro. Poi ne arrivan… - pepevaniglia : RT @il_cupo: Luciana Lamorgese promette rigore a Lampedusa, 8 migranti sbarcano e spariscono durante la visita del ministro. Poi ne arrivan… - carlaax1D : CAZZO NON PUÒ FINIRE COSÌ MO QUESTI SPARISCONO PER ALTRI 5 ANNI -

Ultime Notizie dalla rete : Spariscono altri Spariscono altri migranti: tra di loro pure un positivo al Covid ilGiornale.it Quell'incontro d'amore mancato

L'ombra dei platani sprigionava una frescura piacevole, anche se il cielo era incerto, pesante, di gesso. Di fronte c’era il corso trafficato, le auto sfrecciavano e strombazzavano, le signore alla gu ...

Sarajevo, dove (ancora) i ragazzi devon decidere se sperare o andar via

«Una macchina fotografica non mente», a camera doesn’t lie , dice Dzemil Hodzic. Aveva 12 anni quando cessò di essere bambino, e la sua vita stava per cambiare per sempre. Anche se non poteva immagina ...

L'ombra dei platani sprigionava una frescura piacevole, anche se il cielo era incerto, pesante, di gesso. Di fronte c’era il corso trafficato, le auto sfrecciavano e strombazzavano, le signore alla gu ...«Una macchina fotografica non mente», a camera doesn’t lie , dice Dzemil Hodzic. Aveva 12 anni quando cessò di essere bambino, e la sua vita stava per cambiare per sempre. Anche se non poteva immagina ...