Sarri trova un altro problema: «Juve disordinata» – VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) Sarri punta il dito: «È questo il problema principale». Le dichiarazioni del tecnico della Juventus dopo la sconfitta con l’Udinese Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta maturata all’ultimo minuto con l’Udinese. Il tecnico bianconero ha indicato il principale problema della sua squadra nelle ultime partite. «Per volerla vincere abbiamo perso ordine. In questo momento della stagione la qualità primaria che deve avere una squadra, vista la stanchezza fisica e mentale, è l’ordine e questo ci ha portato a perdere la partita al 93esimo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

massi70juveole : @AronneJuve A me Sarri non piace perché non capisce il momento difficile in qui si trova la squadra Ieri bastava in… - juvemyheart : RT @ConteAlmaviva: @Alessio_Ram sì la rosa andava cambiata e Allegri l'aveva detto chiaro. Però ee Sarri ha accettato di allenarla e dopo 1… - ConteAlmaviva : @Alessio_Ram sì la rosa andava cambiata e Allegri l'aveva detto chiaro. Però ee Sarri ha accettato di allenarla e d… - pippo121949 : Ormai, quando la @juventusfc si trova in vantaggio, è una garanzia per a squadra avversaria di rimontare e persino… - ezizu : @paolorossi1965 La cosa che più mi dispiace è che ci sia ancora #sarri in panchina (e non tanto per il gioco che in… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri trova Sarri trova un altro problema: "Juve disordinata" Yahoo Eurosport IT SARRI UN PO’ SE LE VA A CERCARE...

Maurizio Sarri non ci sta per niente sulle scatole, anzi abbiamo molta stima per la gente che si è fatta dal basso e che può arrivare in alto. Tuttavia, la fiducia e la pazienza non sono eterni e ieri ...

Dacia Arena fatale per la Juventus. L’Udinese mette a nudo i limiti di Sarri

Alla Dacia Arena l’Udinese supera la Juventus 2 – 1, conquistando tre punti d’oro che l’avvicinano alla salvezza. I friulani si portano a 39 punti scavalcando il Torino e distanziando il Lecce, terzul ...

Maurizio Sarri non ci sta per niente sulle scatole, anzi abbiamo molta stima per la gente che si è fatta dal basso e che può arrivare in alto. Tuttavia, la fiducia e la pazienza non sono eterni e ieri ...Alla Dacia Arena l’Udinese supera la Juventus 2 – 1, conquistando tre punti d’oro che l’avvicinano alla salvezza. I friulani si portano a 39 punti scavalcando il Torino e distanziando il Lecce, terzul ...