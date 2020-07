Santa Sofia ora moschea. Sfida al limite di Erdogan tra Occidente e Oriente (Di venerdì 24 luglio 2020) Occidente, abbiamo un problema. Il ritorno della basilica di Santa Sofia al culto islamico (oggi viene celebrata la prima preghiera dopo 86 anni come museo) è solo l’ultima in ordine cronologico delle questioni aperte con Ankara. La scelta clamorosa, che riconverte in moschea uno dei maggiori simboli della cristianità d’Oriente e della convivenza pacifica tra le fedi religiose, è avvenuta a pochi giorni dal 15 luglio, quarto anniversario del fallito golpe contro Recep Tayyip Erdogan. Quel giorno il presidente turco, secondo influenti analisti, è diventato il «gran Sultano» e la sua politica estera è entrata in rotta di collisione con quella europea e statunitense. Leggi su ecodibergamo

