Rivaldo sicuro: “Pallone d’Oro 2020 non assegnato? Lewandowski molto arrabbiato ma…” (Di venerdì 24 luglio 2020) Ha fatto molto discutere la scelta di France Football di non assegnare il Pallone d'Oro 2020. Un'annata evidentemente condizionata dall'emergenza sanitaria. Campionati fermati e poi ripartiti - non in Francia -, e parametri di confronto tra calciatori non uguali. Ecco perché, per la prima volta da quando il premio è stato istituito, questa volta non sarà assegnato. Tanti i giocatori delusi che speravano di poterlo vincere, su tutti, probabilmente Robert Lewandowski, assoluto protagonista in maglia Bayern Monaco e già vincitore di campionato e coppa di Germania. A dire la sua sul tema è stato chi, di Pallone d'Oro se ne intende: Rivaldo.Rivaldo: "Lewandowski arrabbiato ma scelta corretta"caption id="attachment 979677" ... Leggi su itasportpress

