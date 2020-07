Qui era una bambina, oggi è una delle showgirl più amate (Di venerdì 24 luglio 2020) Qui era solo una bambina, oggi è una delle showgirl più amate e discusse: è single, ha un figlio ormai grande ed’è famosa per le sue liti. Foto: @AlbapariettiSorriso sghembo, faccia vivace e quello sguardo inconfondibile, questa tenera bambina altri non è se non Alba Parietti. Classe 1969, lo scorso 2 luglio ha compiuto 59 anni e non potrebbe essere più bella di così. Proprio nei mesi scorsi ha detto addio alle extenson e ha iniziato a sfoggiare un taglio molto simile a quello nella foto da bambina. La Parietti nel corso di un viaggio aereo ha ritrovato teneri scatti dal passato che ha voluto poi condividere con i suoi follower su Instagram. Alba Parietti da ... Leggi su chenews

Radio3tweet : Prima di diventare la regina del fado cantava la frutta al mercato, era lì che vendeva le arance ai marinai da bamb… - borghi_claudio : Volete trovare il #RecoveryFund spogliato da tutte le balle? Bisogna leggere la BBC. C'era uno strumento (sbagliato… - tancredipalmeri : Qui il momento in cui Lautaro prende la pedata sul piede sinistro che gli manca a vuoto il piede in corsa. Non a c… - tommo__way : Non sto dicendo che qui il fatto che non riusciva a sentire Liam era una scusa per avvicinarsi ad Harry, ma è propr… - monicaognitanto : RT @ziomau: A #Milano è esondato nuovamente il #Seveso, il temporale era previsto, strade e sottopassi sono allagati, la circolazione su vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui era Troost-Ekong: «Contento della vittoria, la Juve era qui per festeggiare» Juventus News 24