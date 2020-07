PSG, grave infortunio per Mbappè! Entrata killer di Perrin: rischia di saltare il match con l’Atalanta [VIDEO] (Di sabato 25 luglio 2020) Allarme rosso in casa PSG. Il club francese perde per infortunio Kylian Mbappè che rischia di saltare l’intero finale di stagione dei parigini che comprende Coppa di Lega e Champions League. Quest’oggi è arrivato il secondo trofeo stagionale dopo il successo in Ligue 1, campionato fermato ormai diversi mesi fa a causa della pandemia: il PSG ha superato 1-0 il Saint Etienne aggiudicandosi la Coppa di Francia, pagando però un prezzo altissimo. Un’Entrata killer di Loic Perrin, all’ultima partita in carriera, è costata un brutto infortunio alla caviglia al giovane fuoriclasse francese, uscito dolorante e costretto a camminare con stampelle e tutore ... Leggi su sportfair

