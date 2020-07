Probabili formazioni Milan Atalanta: Ibra dal 1′ e i dubbi del Gasp (Di venerdì 24 luglio 2020) Probabili formazioni Milan Atalanta: Ibra dal 1′ e i dubbi del Gasp. Muriel si gioca una maglia da titolare, attenzione a Malinovskyi Ci si gioca il secondo posto. L’Atalanta non può e non vuole tirarsi indietro, anzi: con una vittoria a San Siro si potrebbero aprire degli scenari inimmaginabili fino a qualche giornata fa. Attenzione però al Milan, i rossoneri continuano a stupire tutti e sono in una forma ottimale per fermare l’armata nerazzurra. COME ARRIVA IL Milan – I rossoneri sono reduci dalla vittoria contro il Sassuolo e vogliono proseguire nel loro incredibile percorso. Stefano Pioli, fresco di rinnovo, vuole vincere dopo il 5-0 subito all’andata: ... Leggi su calcionews24

