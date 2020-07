“Pietro Delle Piane ha un figlio”: pagina Wikipedia vandalizzata, fan Antonella Elia corrono in sua difesa (Di venerdì 24 luglio 2020) Mentre ieri andava in onda la quarta puntata di Temptation Island, su Wikipedia avveniva una rivoluzione. A finire sotto ‘attacco’ è stata la pagina di Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia ieri protagonista di un tradimento choc che ha lasciato tutti senza parole, a partire dalla compagna. E così, finalmente, nel tanto ribattezzato... L'articolo “Pietro Delle Piane ha un figlio”: pagina Wikipedia vandalizzata, fan Antonella Elia corrono in sua difesa proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

