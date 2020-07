Piacenza, la grigliata durante il lockdown a casa di un carabiniere arrestato “coperta” dal 112 (Di venerdì 24 luglio 2020) Piacenza, la grigliata durante il lockdown a casa di un carabiniere arrestato. A Pasqua, in pieno lockdown, uno dei carabinieri arrestati oggi con l’operazione “Odysseus” aveva organizzato una festa con grigliata a casa sua. Una vicina ha chiamato la centrale per segnalarlo e il militare al centralino, dopo aver inviato una pattuglia per farla contenta, ha evitato di scrivere l’evento e ha avvertito il collega, promettendogli di fargli sentire abusivamente la telefonata per individuare la “spia”. È uno dei tanti dettagli che emerge dall’ordinanza della procura di Piacenza. C’è una legge non scritta, di pura cortesia tra le forze ... Leggi su limemagazine.eu

zanoni_giorgio : RT @LudwigvanGerva: Lo squallore di vivere in un Paese in cui un carabiniere trasgredisce e un collega anziché fermarlo lo “copre”. https:… - tizianamox : RT @LudwigvanGerva: Lo squallore di vivere in un Paese in cui un carabiniere trasgredisce e un collega anziché fermarlo lo “copre”. https:… - FedericoMosconi : RT @LudwigvanGerva: Lo squallore di vivere in un Paese in cui un carabiniere trasgredisce e un collega anziché fermarlo lo “copre”. https:… - Karen__Green_ : RT @AuraZacchi: #MeleMarce: Il collega all'indagato: 'Ti faccio sentire telefonata abusivamente' #Carabinieri arrestati a #Piacenza: Grigl… - SonDandelion : RT @LudwigvanGerva: Lo squallore di vivere in un Paese in cui un carabiniere trasgredisce e un collega anziché fermarlo lo “copre”. https:… -