Perché in Italia non si riesce a chiudere una chat di pedofili con 53mila iscritti (Di venerdì 24 luglio 2020) Perché in Italia non si riesce a chiudere una chat di pedofili. Nonostante numerose segnalazioni alla Polizia Postale la chat Telegram con oltre 53mila iscritti è ancora operativa e al suo interno continuano ad essere scambiati decine di migliaia di messaggi al giorni: tra gli altri anche molte richieste e offerte di materiale pedopornografico e foto e video riguardanti ex fidanzate ignare. Ecco perché le autorità Italiane hanno enormi difficoltà a intervenire per chiudere la chat degli orrori. La “chat degli orrori” è ancora lì. Nonostante l’inchiesta di Fanpage.it e numerose segnalazioni alla Polizia Postale il gruppo ... Leggi su limemagazine.eu

matteosalvinimi : Chi vuole prorogare lo stato di emergenza è un nemico dell'Italia e degli Italiani, perché ammazza l'economia. - luigidimaio : In questa pandemia, noi ci siamo rimboccati le maniche. Noi abbiamo scelto il dovere. Noi abbiamo scelto il corag… - luigidimaio : Questo risultato ottenuto dal governo in Europa lo dedichiamo a chi tifa contro l’Italia. A chi soffia sul fuoco de… - IreneVivona : RT @RobiVil: No, non 'cresce il contagio in Italia'. Sono triplicati i nuovi positivi in Lombardia perché hanno triplicato i tamponi. I cas… - GiorgioAntonel1 : RT @luigidimaio: In questa pandemia, noi ci siamo rimboccati le maniche. Noi abbiamo scelto il dovere. Noi abbiamo scelto il coraggio, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Italia Coronavirus, il New York Times elogia il modello Italia: «Perché l'America non fa come lei?» Il Messaggero