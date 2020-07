OPAS UBI Banca, adesioni al 24/07/2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (OAPS) promossa da Intesa Sanpaolo sulle azioni UBI Banca, ad un concambio di 1,7 azione Intesa per ogni azione UBI portata in adesione più un corrispettivo in denaro pari a 0,57 euro ad azione, risulta che oggi, 24 luglio 2020, sono state presentate 71.563.524 richieste di adesione. Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 373.652.128 adesioni, pari al 32,662% dell’offerta. L’offerta terminerà il 28 luglio 2020. Leggi su quifinanza

