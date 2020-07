Mykonos, muore ragazza di Perugia: tragedia in vacanza (Di venerdì 24 luglio 2020) Era andata in vacanza a Mykonos, in Grecia, con un gruppo di amici, ancora pochi giorni e sarebbe tornata a casa. Una ragazza di 18 anni di Perugia è rimasta invece vittima di un tragico incidente sull’isola. La giovanissima era a bordo di un’auto noleggiata, secondo le prime informazioni raccolte, uscita fuori strada. Il veicolo avrebbe infatti urtato contro un altro mezzo che viaggiava nella stessa direzione, uscendo così di strada e schiantandosi contro la scogliera dopo un volo di alcuni metri. Questo quanto ha fatto sapere finora la polizia greca citata da Repubblica. A bordo dell’auto – ancora da chiarire chi guidasse- si sarebbe trovata un’altra ragazza ora gravemente ferita. Notizia in aggiornamento. L'articolo Mykonos, ... Leggi su italiasera

repubblica : Incidente a Mykonos, muore ragazza diciottenne di Perugia in vacanza con gli amici [aggiornamento delle 14:52] - fattoquotidiano : Incidente a Mykonos, ragazza 18enne di Perugia muore in vacanza con gli amici - MediasetTgcom24 : Incidente stradale in Grecia, muore 18enne italiana nell'isola di Mykonos #Mykonos - medicojunghiano : Incidente stradale in Grecia, muore 18enne italiana nell'isola di Mykonos - TrgMedia : Incidenti stradali, muore ragazza di Perugia a Mykonos -