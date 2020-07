Morto a soli 59 anni Roberto Draghetti, doppiatore di One Piece Stampede (Di venerdì 24 luglio 2020) A soli 59 anni muore il doppiatore Roberto Draghetti, che ha dato la voce a One Piece Stampede: mondo del doppiaggio in lutto Un altro grande artista se ne va ancora troppo giovane. A soli 59 anni ci lascia Roberto Draghetti, storica voce degli anime e del cinema italiano. Personaggio molto amato dai colleghi e dal pubblico, ricordato sopratutto per aver dato la voce a DouglasBullet in OnePieceStampede. A stroncare la vita del doppiatore è stato un infarto. Un addio che lascia un vuoto importante nel mondo dello spettacolo che perde un grande doppiatore ed anche attore. Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare ... Leggi su bloglive

Daniela60305637 : @AndreaMarano11 Sempre posti cose che mi arrivano al cuore, mio padre adorava Berlinguer ed è stato grande comunist… - PierantoniFabio : RT @DimitriMagnani: la notizia VERA è che Matteo #Mutti si era ammalato di #LEUCEMIA ad Agosto del 2019 a soli 29 anni ma per i quotidiani… - Federic45827087 : @SERGIOMATTAREL4 TANTISSIMI CARI AUGURI PER I VOSTRI 79ANNI,SEMPRE NEL RICORDO DEL COMPIANTO PRESIDENTE DELLA REGIO… - VincenzaSMF : @Gabriel12349955 Ha ragione ,lo siamo e deficienti vacanzieri60gg da liberi ,morti numero alto lavoro zero turismo… - CarloA : Oggi, nel 2001, é morto mio padre a soli 69 anni, di cui 47 passati da cardiopatico e, nulla, per me giornata piuttosto down -

Ultime Notizie dalla rete : Morto soli Roma – "Il sangue usciva a fiotti", così è morto Mario, a soli 35 anni, per assicurare i criminali alla giustizia TG24.info Bimba di 1 anno sbranata dal pitbull dei nonni durante un pranzo di famiglia

I genitori l'avevano fatta sedere a terra nel giardino dei nonni per il pranzo, quando il pitbull di famiglia, nel giro di pochi secondi, l'ha aggredita azzannandola. E' morta così a soli 15 mesi di v ...

Sognare di morire: significato e interpretazioni

Spaventoso e misterioso, quando si sogna la morta non ne si può rimanere indifferenti. Tuttavia, sognare di morire non ha sempre un significato negativo e può diventare simbolo di una rinascita. Mentr ...

I genitori l'avevano fatta sedere a terra nel giardino dei nonni per il pranzo, quando il pitbull di famiglia, nel giro di pochi secondi, l'ha aggredita azzannandola. E' morta così a soli 15 mesi di v ...Spaventoso e misterioso, quando si sogna la morta non ne si può rimanere indifferenti. Tuttavia, sognare di morire non ha sempre un significato negativo e può diventare simbolo di una rinascita. Mentr ...