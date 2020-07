Metroid: a Brie Larson piacerebbe interpretare l'iconica eroina Samus Aran in un futuro film (Di venerdì 24 luglio 2020) Se Metroid ricevesse una trasposizione cinematografica, Brie Larson sarebbe in prima fila per ottenere la parte di Samus Aran. L'attrice ha dichiarato di voler interpretare il personaggio "da anni". In effetti, Samus è uno dei suoi personaggi preferiti di tutti i tempi, e lo ha ammesso durante un'apparizione nel talk show di Animal Crossing "Animal Talking" con Gary Whitta."Oh, mi piacerebbe molto interpretare Samus. Vorrei assolutamente fare quel film, sicuramente mi piacerebbe partecipare a quel progetto", ha detto, prima di rivolgersi direttamente agli sviluppatori di Metroid. "Nintendo, sto dicendo ancora una volta che mi piacerebbe ... Leggi su eurogamer

