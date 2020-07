Mes, quando la smentita è più debole del retroscena (Di venerdì 24 luglio 2020) La smentita arriva all’ora di pranzo. Tardi rispetto ai tempi che la politica utilizza normalmente per sconfessare le ricostruzioni dei quotidiani. E arriva dopo che è divampata la polemica, con metà maggioranza e la Lega schierati contro le parole (riportate dal Sole 24 ore) del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sui problemi di cassa per lo Stato e sulla necessità quindi di ricorrere al Mes. Ecco, la smentita si innesta qui: Gualtieri dice che non ci sono problemi di cassa, ma è quello che è avvenuto due giorni fa a spiegare perché la smentita è più debole del retroscena. Come scritto il 22 luglio da Huffpost, infatti, per tutto il giorno si è dibattuto sul tema al Tesoro. Lo scostamento di bilancio a 22 o a 25 ... Leggi su huffingtonpost

gennaromigliore : Forse il segretario del Pd era distratto quando il suo gruppo ha votato, appena qualche giorno fa, contro alla mozi… - borghi_claudio : Quando vi viene voglia di MES riguardate quello che ho detto a conte - borghi_claudio : @EnricoLetta @ilaborletti @FondMerloni E poi quando i soldi del MES li devi restituire che fai? Li smonti? - il_burocrate : Il M5S esulta per il RecoveryFund ma si oppone al Mes per fini sanitari, che ha meno condizionalità. Quando si pre… - Chribuzz1 : RT @Cambiacasacca: Gualtieri dice che senza mes avremo tensioni di cassa a settembre. Ma no Gualty, di solito quando blocchi tutta la fasci… -