Menarini, accordo con Radius Health per farmaco contro carcinoma mammario (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Siglato un accordo tra il Gruppo Menarini e Radius Health, azienda quotata al Nasdaq. Al centro vi è la licenza esclusiva e mondiale per lo sviluppo e la commercializzazione di Elacestrant, farmaco per il trattamento del carcinoma mammario in stadio avanzato. Con questo accordo Menarini – spiega l’azienda in una nota – acquisisce in licenza i diritti globali per lo sviluppo e commercializzazione di Elacestrant, un SERD orale (degradatore selettivo del recettore degli estrogeni), attualmente in fase 3 in sviluppo avanzato. Radius riceverà 30 milioni di dollari di upfront e fino a 320 milioni di dollari di milestones, oltre royalties. “Elacestrant – ha ... Leggi su quifinanza

roma_magazine : RT @calciomercato_m: MENARINI E RADIUS HEALTH - Accordo per lo sviluppo e la commercializzazione di un farmaco per il trattamento del carci… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: MENARINI E RADIUS HEALTH - Accordo per lo sviluppo e la commercializzazione di un farmaco per il trattamento del carci… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MENARINI E RADIUS HEALTH - Accordo per lo sviluppo e la commercializzazione di un farmaco per il trattamento del carcin… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: MENARINI E RADIUS HEALTH - Accordo per lo sviluppo e la commercializzazione di un farmaco per il trattamento del carci… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MENARINI E RADIUS HEALTH - Accordo per lo sviluppo e la commercializzazione di un farmaco per il trattamento del carcin… -

Ultime Notizie dalla rete : Menarini accordo Menarini, accordo con Radius per farmaco contro carcinoma mammario Tiscali.it Menarini, accordo con Radius Health per farmaco contro carcinoma mammario

(Teleborsa) - Siglato un accordo tra il Gruppo Menarini e Radius Health, azienda quotata al Nasdaq. Al centro vi è la licenza esclusiva e mondiale per lo sviluppo e la commercializzazione di ...

Menarini, accordo con Radius per farmaco contro carcinoma mammario

ROMA (ITALPRESS) - Il Gruppo Menarini ha raggiunto con Radius Health, azienda quotata al Nasdaq, un accordo per la licenza esclusiva e mondiale per lo sviluppo e la commercializzazione di elacestrant ...

(Teleborsa) - Siglato un accordo tra il Gruppo Menarini e Radius Health, azienda quotata al Nasdaq. Al centro vi è la licenza esclusiva e mondiale per lo sviluppo e la commercializzazione di ...ROMA (ITALPRESS) - Il Gruppo Menarini ha raggiunto con Radius Health, azienda quotata al Nasdaq, un accordo per la licenza esclusiva e mondiale per lo sviluppo e la commercializzazione di elacestrant ...