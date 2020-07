Marte: prima missione degli Emirati Arabi Uniti (Di venerdì 24 luglio 2020) Gli Emirati Arabi Uniti hanno recentemente lanciato la loro prima sonda nello spazio, la destinazione è Marte. Lo scopo della missione è scoprire di più sulla natura della sua atmosfera e come questa può cambiare con il tempo Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno lanciato con successo la prima missione spaziale araba su Marte. Hope, Al Amal in arabo, è ora diretta verso il pianeta rosso dopo essere decollata dal centro spaziale giapponese Tanegashima, domenica 19 luglio. La missione sarà uno strumento incredibile per capire come l’atmosfera marziana muta nel tempo. La sonda spaziale resterà in orbita, quindi non ... Leggi su tuttotek

