Lione, Rudi Garcia dopo il successo in amichevole: “Felice per la vittoria, ma in difesa dobbiamo migliorare” (Di venerdì 24 luglio 2020) Nonostante la vittoria per 3-2 in amichevole contro l’Anversa, il tecnico del Lione Rudi Garcia non è particolarmente soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, dai quali pretende molto di più, specialmente dato che mancano appena 14 giorni alla sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020 sul campo della Juventus. “Ovviamente non mi lamento del risultato, anzi se dovessimo vincere contro la Juventus e in finale di Coppa di Lega contro il Psg andrebbe più che bene. Tuttavia non possiamo permetterci certe sbavature in difesa” ha precisato l’allenatore dell’OL. “La vittoria era importante, ma allo stesso tempo era fondamentale dimostrare solidità in fase difensiva. Abbiamo ... Leggi su sportface

