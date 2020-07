La proroga di Stato dei contratti a termine, la brutta sorpresa di fine luglio – Il commento (Di venerdì 24 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (24 luglio)Il diritto del lavoro dell’emergenza ha assunto, nel nostro Paese, una coloritura fortemente dirigista, come dimostra il provvedimento più discusso e noto di questi mesi, il c.d. divieto di licenziamento. Questo approccio nasce dalla completa sfiducia nella capacità del mercato di regolare in modo efficiente le dinamiche del lavoro e dalla volontà del legislatore di sostituirsi ad esso, tracciando la strada delle scelte economiche delle aziende. In questo solco si colloca l’ultima trovata sul lavoro a termine: una norma della legge di conversione del DL Rilancio (art. 93, comma 1 bis, legge 77/2020) obbliga le aziende a prorogare i contratti a termine e di somministrazione per una durata pari al periodo in cui i lavoratori ... Leggi su open.online

Adnkronos : #Salvini: 'Chi vuole proroga #statoemergenza è nemico dell'Italia' - Corriere : Stato di emergenza fino al 31 ottobre: il governo decide stasera sulla proroga - LegaSalvini : Proroga stato di emergenza, Salvini: “La Lega farà le barricate”. - lubenasich : RT @GiamFalasca: Proroga di Stato dei contratti a termine, la brutta sorpresa di fine luglio. - kariuki74 : RT @Gianmar26145917: Il sospetto di #Salvini: “Il governo sparge infetti. Una strategia per tenerci sotto lo #statodiemergenza' 3 indizi f… -