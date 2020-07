Incidente d’auto a Mykonos, morta una ragazza italiana di 18 anni (Di venerdì 24 luglio 2020) morta una ragazza italiana di 18 anni a Mykonos, in Grecia, in un Incidente stradale. Mykonos (GRECIA) – Una ragazza italiana di 18 anni è morta a Mykonos in un Incidente stradale. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la giovane era in vacanza con un gruppo di amici sull’isola greca quando l’auto su cui viaggiava è precipitata in una scarpata dopo lo scontro con un’altra macchina. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma per la 18enne non c’era più niente da fare. Rimasta ferita in modo grave una amica della vittima anche se non si conoscono le sue reali condizioni. Incidente stradale a ... Leggi su newsmondo

