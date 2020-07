Il “Righi Nervi Solimena” istituto capofila per la gestione dei fondi Miur (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Sarà l’ISISS “Righi Nervi Solimena” di Santa Maria Capua Vetere diretto dalla DS Alfonsina Corvino, l’istituto capofila chiamato a gestire le risorse finanziarie che il Miur ha stanziato per tutti gli istituti scolastici delle secondarie di secondo grado della Provincia di Caserta. La dirigente scolastica, professoressa Corvino si è resa disponibile ad assumere l’onere e la responsabilità della gestione finanziaria di tali fondi per gli istituti di proprietà dell’Ente provinciale. Come è noto, il Governo ha destinato 2 milioni di euro parametrati secondo la popolazione scolastica, per gli Istituti scolastici superiori di Terra di Lavoro, destinati alla ... Leggi su anteprima24

