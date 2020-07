Il popolo non ha pane, dategli il NextGenerationEu (Di venerdì 24 luglio 2020) Riferendo in Senato gli esiti dell’ultimo vertice europeo, un Conte tronfio e soddisfatto come mai ha salutato «un radicale mutamento di prospettiva» delle istituzioni europee, che tendevano «in passato – non lo dimentichiamo – a intervenire nel segno del rigore, affidandosi a logiche di austerity, che si sono poi rivelate – lo sappiamo – inadeguate, finendo per deprimere il tessuto sociale e produttivo, comprimendo financo la crescita». C’ha poi pensato Di Battista il giorno dopo a precisare la portata e i nuovi orizzonti di questo “mutamento di prospettiva”, che è il superamento del patto di stabilità, cioè la trasformazione della spesa pubblica in una variabile indipendente delle politiche nazionali. L’Europa di cui continuano a parlare Conte, Di Maio, Di Battista e anche molti ... Leggi su linkiesta

