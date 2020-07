GREY’S ANATOMY 17 parlerà anche del Coronavirus (Di venerdì 24 luglio 2020) La diciassettesima stagione di Grey’s ANATOMY, che – salvo complicazioni riguardanti l’emergenza Covid – gli americani potranno vedere il prossimo autunno su Abc, affronterà il difficile tema della pandemia di Coronavirus.Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: EMRE chiede scusa a CAN, ma c’è da fidarsi?A confermarlo durante la sua partecipazione al “Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going” è stata la showrunner Krista Vernoff, la quale ha svelato che gli autori sono già al lavoro per scrivere nuove trame credibili grazie al supporto dei medici (quelli veri) che da mesi vivono faccia faccia con il temibile “mostro” tra le reali corsie ospedaliere americane. Non c’è modo di essere un medical drama in onda da anni e non raccontare ... Leggi su tvsoap

aazozzoni : @claudiadel_ Allora, noi ci conosciamo molto, però mi uscivi spesso in tl durante quel periodo (che non voglio rico… - Notiziedi_it : The Resident e New Amsterdam come Grey’s Anatomy: pandemia e Covid-19 nei nuovi episodi - SwimmerGirl_90 : Che voglia di ricominciare per l’ennesima volta il rewatch di Grey’s Anatomy. - mrsholywater : Fortemente tentata dal cambiare icon e mettere qualcosa su grey’s anatomy, votate: - NatashaCrvg : Perdi o sono e sigo querendo assistir grey's anatomy no 4g -

Ultime Notizie dalla rete : GREY’S ANATOMY Derek Shepherd torna a Grey's Anatomy: l'appuntamento è per il sesto episodio Giornalettismo.com