Giudice Sportivo, due squalificati dopo le gare di ieri: un turno a Lazzari (Di venerdì 24 luglio 2020) dopo le gare di ieri sera (Udinese-Juventus 2-1 e Lazio-Cagliari 2-1) il Giudice Sportivo ha comminato due squalifiche e saranno costretti a saltare il 36esimo turno di Serie A: William Paul Troost-Ekong, difensore dell’Udinese e Manuel Lazzari, esterno della Lazio che erano entrambi diffidati. Foto: foto twitter Lazio L'articolo Giudice Sportivo, due squalificati dopo le gare di ieri: un turno a Lazzari proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

