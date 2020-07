Fabio Volo: nessuna crisi con Johanna Maggy (Di venerdì 24 luglio 2020) Secondo quanto scrive Vanityfair.it, le voci di una rottura tra Fabio Volo e la moglie Johanna Maggy sarebbero prive di fondamento Il sito Vanityfair.it sembra smentire uno dei gossip più caldi della settimana che sta volgendo al termine: il matrimonio tra Fabio Volo e Johanna Maggy non sarebbe al capolinea. Ad ulteriore riprova di quanto asserito, ci sarebbero le storie Instagram, le stesse pubblicate sul profilo di entrambi, che ce li mostrano intenti a godersi un’estate tutta italiana a bordo di un camper, mentre sognano di sdraiarsi per la prima volta insieme al sole di Ibiza. nessuna rottura insanabile quindi e nemmeno due case separate in cui vivere. Fabio Volo e ... Leggi su zon

