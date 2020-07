Esistono le patatine fritte che non fanno ingrassare (Di venerdì 24 luglio 2020) Spesso, quando si segue una dieta o comunque si tenta di mantenere una linea (magari in occasione dell’estate) è necessario fare delle rinunce. I cibi fritti sono uno dei tanti alimenti da bandire se si vuole perdere peso, e ovviamente anche le patatine rientrano in questa tipologia di alimento. Inoltre, le patate sono già un alimento ricco di carboidrati, aggiungere olio e sale è davvero un attentato alla linea. Tuttavia, non tutti sanno rinunciare al gusto delle patatine fritte, soprattutto per accompagnare un hamburger. I bambini, in particolar modo, sono difficili da tener lontani dalle tentazioni golose. Si può, però, provare a sopperire alla mancanza con un trucco fantastico, cuocere le patate nel forno o nella friggitrice ad aria, per ridurre l’apporto di grassi. Qui in ... Leggi su quotidianpost

