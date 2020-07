Due date diverse per le vittime Covid? Passerini: "L'importante è ricordare" (Di venerdì 24 luglio 2020) Codogno, Lodi,, 24 aprile 2020 - La giornata della memoria Covid , nel Lodigiano e in Italia, sarà celebrata in due date diverse. La Camera ha scelto il 18 marzo mentre Codogno e il Lodigiano hanno ... Leggi su ilgiorno

SergioCosta_min : Sono ufficiali le date dei due eventi preparatori alla #COP26, ospitati dall’#Italia, in partnership con il… - pier71432790 : RT @SergioCosta_min: Sono ufficiali le date dei due eventi preparatori alla #COP26, ospitati dall’#Italia, in partnership con il #RegnoUnit… - ManuPalo67 : Sono ufficiali le date dei due eventi preparatori alla #COP26, ospitati dall’#Italia, in partnership con il… - tranellio : RT @SergioCosta_min: Sono ufficiali le date dei due eventi preparatori alla #COP26, ospitati dall’#Italia, in partnership con il #RegnoUnit… - rocio_condor : RT @SergioCosta_min: Sono ufficiali le date dei due eventi preparatori alla #COP26, ospitati dall’#Italia, in partnership con il #RegnoUnit… -

Ultime Notizie dalla rete : Due date Due date diverse per le vittime Covid? Passerini: "L'importante è ricordare" IL GIORNO Coronavirus, crescono i contagi in Fvg: due pazienti in terapia intensiva, 5 nuovi positivi (in tutte le province)

Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). I totalmente guariti ammontano a 2.904, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 87. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine ...

Dovizioso: "Non bisogna lasciarsi schiacciare da Marquez"

Il forlivese ha migliorato il feeling con la sua Ducati, ma non è ancora completamente soddisfatto. Ed è stato sibillino su Marquez... "Domani sarà un giorno di fuoco: tutti saranno velocissimi alla m ...

Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). I totalmente guariti ammontano a 2.904, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 87. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine ...Il forlivese ha migliorato il feeling con la sua Ducati, ma non è ancora completamente soddisfatto. Ed è stato sibillino su Marquez... "Domani sarà un giorno di fuoco: tutti saranno velocissimi alla m ...