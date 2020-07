«Cursed», chi è Pym ovvero Lily Newmark (Di venerdì 24 luglio 2020) Pare che Cursed abbia vinto la sfida, almeno la prima parte: da quando la serie è uscita su Netflix venerdì 17 luglio, anche a distanza di sette giorni occupa stabilmente la prima posizione della classifica italiana dei contenuti più visti (tra serie tv e film) sulla piattaforma streaming. Come abbiamo detto parlando del villain Monaco Piangente, tra i punti di forza di Cursed sono (anche) i personaggi, tra cui c'è un'altra figura che spacca. Si tratta di una ragazza, ma non della protagonista Nimue (Katherine Langford), bensì di Pym, autentica forza della natura che in tanti vorremmo come compagna di avventure e (s)balli. «Cursed», Lily Newmark è PymCOURTESY OF NETFLIX«Cursed», chi è Pym Compare subito, fin ... Leggi su gqitalia

chiaraaaab : RT @gio_milia: Chi sta guardando Cursed per Daniel Sharman? E perché proprio io? #Cursed - ginger_fly : RT @gio_milia: Chi sta guardando Cursed per Daniel Sharman? E perché proprio io? #Cursed - GQitalia : Lui è uno dei personaggi più misteriosi e inquietanti di #Cursed e molto probabilmente già lo conosci - giuliaforpeace : RT @adoringcinema: indovinate chi lo comincia solo per Daniel Sharman? esatto, io #Cursed - skyeyes_ : Datemi l'inaspettata (ma da chi) alleanza tra Gawain e il Weeping Monk, che se è come penso che sia, già vibro di bellezza e amore. #Cursed -