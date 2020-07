Coronavirus, Turchia: troppi fedeli a Santa Sofia, bloccati gli accessi (Di venerdì 24 luglio 2020) ISTANBUL, Turchia, - Centinaia di persone si stanno dirigendo verso Santa Sofia a Istanbul , Turchia, , per prendere parte alle prime preghiere da 86 anni nell'edificio, dopo la sua riconversione in ... Leggi su corrieredellosport

