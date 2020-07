Consumer confidence down, business confidence up (Di venerdì 24 luglio 2020) ROME, 24 LUG - Italian Consumer confidence fell and business confidence rose in July, ISTAT said Friday. The Consumer confidence index fell from 100.7 in June to 100,0 in July. business confidence ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

ROME, 24 LUG - Italian consumer confidence fell and business confidence rose in July, ISTAT said Friday. The consumer confidence index fell from 100.7 in June to 100,0 in July. Business confidence ...

Nielsen, nel II trimestre in calo fiducia dei consumatori italiani

(Teleborsa) - Gli effetti dell'emergenza sanitaria Covid-19, nel secondo trimestre 2020, hanno determinato un calo della fiducia dei consumatori italiani che scende a quota 54 punti, 16 in meno rispet ...

