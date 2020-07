Cellino: "Brescia in B? Ho fallito. Tonali sarà ceduto. Balotelli? Volevo una stella" (Di venerdì 24 luglio 2020) A pochi giorni dalla retrocessione matematica in Serie B del suo Brescia dopo la sconfitta 3-1 contro il Lecce nello scontro-salvezza di mercoledì, il presidente Massimo Cellino ha tirato le somme sulla difficile stagione della sua squadra in un'intervista al Corriere di Brescia. "Sono distrutto. Questa stagione è stata un’agonia senza fine, non vedevo l’ora che finisse questo campionato. Io sono un combattente, non nego però che ci sia stanchezza e qualche ammaccatura. Ho sbagliato io, prendo... Leggi su 90min

