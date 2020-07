Caso Covid a Pontecagnano Faiano: i chiarimenti del sindaco Lanzara (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata dal sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara su alcune notizie false in merito al Caso di contagio registrato nel suo territorio comunale. “A tutela del nostro concittadino contagiato dal coronavirus e della sua famiglia, oggetto in queste ore di facili illazioni, mi preme sottolineare che le notizie comparse oggi su un noto quotidiano in merito a questa vicenda sono in buona parte infondate. Il giovane pontecagnanese si è recato, come scrivono, presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno, ma di sua iniziativa e all’ insaputa della moglie, che dunque, in qualità di medico in servizio presso lo stesso ... Leggi su anteprima24

