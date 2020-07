Carabinieri, 'Botte se non aiutavi' '10% della droga se..'. Le rivelazioni (Di venerdì 24 luglio 2020) La vicenda dei Carabinieri di Piacenza si arricchisce di dettagli sempre più inquietanti. I militari avevano l'assoluto controllo del territorio, tutte le manovre passavano dal parco davanti alla caserma. "Se aiutavi quei Carabinieri a sequestrare la roba, una parte era per te. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

fattoquotidiano : “In questa caserma non c’è stato nulla di lecito, solo comportamenti criminali” [di Sarah Buono] #FattoQuotidiano… - Affaritaliani : Carabinieri, 'Botte se non aiutavi' '10% della droga se..'. Le rivelazioni - giovannaconfal4 : Si cenerentola! Scendi dal pero , tira fuori dalla sabbia la testa di struzzo che hai!se ti capitasse di essere amm… - atarquini2 : RT @carlobonini: #Carabinieri #Piacenza Nei giardini della città dove tutti sapevano: “O li aiutavi o botte” e dove valeva la “regola del 1… - armido : RT @carlobonini: #Carabinieri #Piacenza Nei giardini della città dove tutti sapevano: “O li aiutavi o botte” e dove valeva la “regola del 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri Botte

Gli esecutori del pestaggio sono Montella e Cappellano. Dagli audio si sentono i colpi: botte, calci, le suppliche della vittima. Lui piange e i carabinieri ridono. Cappellano: "Ci stai facendo ...I militari intercettati si sentivano intoccabili: «State tranquilli, siamo in cima alla piramide». Nei verbali le strategie di smercio: «Vai sulla grossa quantità, sulla piccola non si guadagna» Non s ...