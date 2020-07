Calciomercato Napoli, si pensa a Ola Aina per la fascia sinistra (Di venerdì 24 luglio 2020) Calciomercato Napoli: gli azzurri starebbero pensando a Ola Ain del Torino per la fascia sinistra Il Napoli pensa al Calciomercato in vista della prossima stagione e ai colpi che possano permettere alla squadra di migliorare. Uno dei ruoli da puntellare è quello del terzino sinistro e nella lista degli azzurri si sarebbe aggiunto un nuovo nome. Come riporta il Corriere dello Sport, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino Ola Aina del Torino. Il classe ’96 dei granata, piace al Napoli per la sua duttilità e la capacità di essere un jolly; potendo giocare sia a sinistra che a destra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Napoli - Boga, gli aggiornamenti - DiMarzio : Il #Napoli non molla #Boga: nei prossimi giorni nuovi contatti. E per #Osimhen è fatta - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Osimhen, lieto fine sempre più vicino: gli aggiornamenti - MondoNapoli : Ag. Sepe: 'Piace al Napoli, potrebbe arrivare solo in un caso. Su Faraoni...' - - Fprime86 : RT @cmdotcom: Inter, Conte: 'Meno riposo di Napoli e Atalanta, arriveremo in Europa tirati. Eriksen? Può fare quello che vuole' https://t.c… -