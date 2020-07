Calciomercato Juventus, Rabiot e 40 mln per un ex Napoli (Di venerdì 24 luglio 2020) Calciomercato Juventus, le ultime notizie parlano di un’offerta mostruosa che i bianconeri starebbero preparando per portare a casa un giocatore che Sarri conosce bene. La conferma di Maurizio Sarri non è di certo scontata, ma se lo scudetto arrivasse, come è probabile che accada, la dirigenza potrebbe riprovarci. L’ex tecnico di Chelsea e Napoli non … L'articolo Calciomercato Juventus, Rabiot e 40 mln per un ex Napoli proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, Cavani è ancora libero: alternativa a zero CalcioMercato.it Lesione all’adduttore: Juve, stagione finita e niente Lione per Douglas Costa

La brutta notizia è arrivata in mattinata, dopo la risonanza che ha confermato la gravità dell’infortunio: Douglas Costa si ferma, salterà le ultime partite di campionato e, cosa ancora più preoccupan ...

Sarri: “Abbiamo perso ordine. Champions? Chiudiamo il campionato”

Maurizio Sarri è costretto a rinviare la festa per lo scudetto, che sarà il suo primo trofeo vinto alla Juve. “Abbiamo perso ordine, volevamo vincere a tutti costi, ma abbiamo portato la partita su un ...

