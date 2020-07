Azzolina difende i suoi banchi con le ruote: “Salvini lo aspetto in tv” (Di venerdì 24 luglio 2020) Azzolina prova i nuovi banchi in tv e dice: stucchevole polemica, sono innovativi. Poi invita Salvini ad un confronto in televisione. Il ministro Azzolina torna a mostrare le unghie. Lo fa in tv a In Onda presentando i tanto criticati banchi con le ruote. “Sono piu’ innovativi”– dice. “E’ stata fatta una polemica stucchevole”. Il ministro ha poi confermato che “non è possibile fare didattica a distanza per tutti gli ordini di scuola al di sotto dei 14 anni, perché avremmo creato problemi enormi alle famiglie”. Più che banchi veri e propri, si tratta di sedie con rotelle, quindi mobili, con attaccato un piccolo pianale su cui si può scrivere. In questo modo permettono agli alunni di ... Leggi su chenews

DileoChiara : RT @MediasetTgcom24: Scuola, Azzolina 'difende' bando per nuovi banchi: 'Un investimento' #scuola - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Scuola, Azzolina 'difende' bando per nuovi banchi: 'Un investimento' #scuola - infoitinterno : Scuola, Azzolina si difende: 'Credo di essere la persona giusta al posto giusto' | ScuolaInforma - IvanaTanzi : RT @Marco_dreams: La Azzolina difende la decisione di implementare l’utilizzo di universitari non ancora laureati per le supplenze nelle sc… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Scuola, Azzolina 'difende' bando per nuovi banchi: 'Un investimento' #scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina difende Laurendi in cattedra, Azzolina difende la scelta: “Giusto dare ai giovani una chance, non lamentiamoci quando vanno all’estero” Orizzonte Scuola Ira dei presidi contro Azzolina: "Così le scuole non riaprono"

I presidi sono sul piede di guerra. Quando mancano meno di due mesi alla riapertura, il mondo della scuola è nel caos. Se il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina è finita nel mirino dell’opposizion ...

Ricominciamo? A Ponza d’autore 2020 il dibattito sulla ripartenza

Dal 24 al 26 luglio andrà in scena la dodicesima edizione della kermesse di Ponza d'autore 2020, ideata dal giornalista e scrittore Gianluigi Nuzzi. 5G, smartworking, scuola ed emergenza sanitaria. Qu ...

I presidi sono sul piede di guerra. Quando mancano meno di due mesi alla riapertura, il mondo della scuola è nel caos. Se il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina è finita nel mirino dell’opposizion ...Dal 24 al 26 luglio andrà in scena la dodicesima edizione della kermesse di Ponza d'autore 2020, ideata dal giornalista e scrittore Gianluigi Nuzzi. 5G, smartworking, scuola ed emergenza sanitaria. Qu ...