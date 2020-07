Al Bano dice la sua sulla carriera della figlia Jasmine: “Da genitore non la giudico” (Di venerdì 24 luglio 2020) Al Bano sempre al centro del gossip: dopo il ritorno insieme a Loredana Lecciso, il cantante dice la sua sulla nuova carriera della figlia. La giovane Jasmine Carrisi ha infatti da poco rilasciato il suo primo singolo rap Ego e papà Al Bano dà il suo giudizio sul debutto artistico della figlia. Al Bano si esprime sul pezzo rap di Jasmine Al periodico Mio, come riportato da diversi siti, Al Bano ha confessato le sue impressioni sul debutto nel genere rap della giovane Jasmine. “Da genitore non la giudico, mi permetto di dire la mia soltanto in qualità di artista” ha affermato ... Leggi su thesocialpost

Bano dice Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bano dice